Cảnh báo mã độc DarkSword, chủ động cập nhật iOS để bảo vệ tài khoản
Mã độc DarkSword có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS, xâm nhập iPhone khi người dùng truy cập website hoặc quảng cáo chứa mã độc, từ đó đánh cắp mật khẩu, thông tin xác thực và dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài khoản ngân hàng. Để chủ động phòng ngừa rủi ro, một số ngân hàng khuyến nghị người dân:
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/canh-bao-ma-doc-darksword-chu-dong-cap-nhat-ios-de-bao-ve-tai-khoan-45807.htm