Cảnh báo mã độc DarkSword, chủ động cập nhật iOS để bảo vệ tài khoản

Trong khuôn khổ AEF 2026, Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam-Ấn Độ tập trung thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực trí AI, bán dẫn, hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phiên thảo luận hướng tới xác định các sáng kiến hợp tác ưu tiên và những dự án thí điểm có khả năng triển khai trong 12-24 tháng tới.