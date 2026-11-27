Văn bản tuyển dụng giả danh Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong thời gian gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận một số trang mạng xã hội giả mạo sử dụng tên gọi như "VNU - Tuyển dụng", "ĐHQGHN - Talent", cùng logo và hình ảnh của đại học để đăng tải thông tin tuyển dụng giả, lôi kéo người dùng cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Đáng chú ý, trong đó có văn bản mang danh nghĩa Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo đợt tuyển dụng tháng 11/2026 với nội dung, con dấu và chữ ký giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ khiến người có nhu cầu tìm việc nhầm tưởng đây là thông báo tuyển dụng chính thức.

Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo các thủ đoạn giả mạo, lừa đảo tuyển dụng thường gặp như sau:

Đăng tải thông tin tuyển dụng các vị trí như trợ giảng, giảng viên, chuyên viên... với những lời mời gọi hấp dẫn;

Làm giả văn bản, con dấu, chữ ký; sử dụng logo, hình ảnh và danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội để tạo lòng tin với ứng viên;

Hướng dẫn ứng viên thực hiện các "nhiệm vụ thử việc", yêu cầu chuyển tiền tạm ứng hoặc nộp các khoản phí tuyển dụng dưới nhiều hình thức.

Sử dụng tên miền, địa chỉ email và tài khoản mạng xã hội giả mạo nhằm đánh lừa người có nhu cầu ứng tuyển.

Để tránh nhầm lẫn và bảo vệ quyền lợi của người ứng tuyển, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định thông tin tuyển dụng chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội được đăng tải tại chuyên mục Tuyển dụng trên website và các fanpage chính thức đã được xác minh của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị trực thuộc.

Đại học Quốc gia Hà Nội không thu phí và không yêu cầu ứng viên chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình tuyển dụng.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin trước khi đăng ký ứng tuyển; đồng thời lưu ý:

Kiểm tra kỹ nguồn đăng tải, đối chiếu thông tin tuyển dụng qua các kênh thông tin chính thức của đại học;

Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các trang thông tin, tài khoản không rõ nguồn gốc;

Tuyệt đối không chuyển tiền, nộp phí hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của những đối tượng tự xưng là cán bộ tuyển dụng của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Không truy cập các đường link lạ, không tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi kèm các thông báo tuyển dụng đáng ngờ;

Chủ động thông báo cho Đại học Quốc gia Hà Nội và cơ quan chức năng khi phát hiện các trang, tài khoản giả mạo hoặc có dấu hiệu lừa đảo.