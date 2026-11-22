Trên đoạn đường gần 300m, câu chuyện của hạt gạo Việt được kể bằng cả chiều dài lịch sử và tầm nhìn tương lai. Đó cũng là thông điệp mà TP. Cần Thơ muốn gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế: xây dựng thương hiệu gạo Việt không chỉ bằng chất lượng hạt gạo, mà còn bằng phương thức sản xuất xanh, có trách nhiệm và khả năng thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.