Cảnh báo lừa đảo mua bán vé chương trình “Muôn sắc Việt Nam”
Bên cạnh sức hút của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, tình trạng thu mua, sang nhượng vé với giá cao đang diễn ra, thậm chí xuất hiện lời mời chào ngay tại điểm đổi vé. Trên mạng xã hội, các hoạt động mua bán, trao đổi vé cũng sôi động, tiềm ẩn nguy cơ khán giả mua phải vé không hợp lệ hoặc bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-bao-lua-dao-mua-ban-ve-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-24626112218395129.htm