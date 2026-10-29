Cảnh báo lừa đảo đặt vé máy bay, phòng nghỉ giá rẻ dịp lễ, Tết 2027

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Lập website, fanpage giả mạo để lừa đảo

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lập website, fanpage giả mạo đại lý vé máy bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc khu vui chơi có uy tín; đăng tải quảng cáo vé máy bay giá rẻ, phòng nghỉ ưu đãi hấp dẫn, vé tham quan giảm sâu để thu hút khách hàng. Một số trang còn sử dụng hình ảnh, thông tin nhận diện và nội dung quảng cáo tương tự các đơn vị kinh doanh chính thức nhằm tạo lòng tin.

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ chỗ, xác nhận đặt vé, đặt phòng hay hưởng ưu đãi có thời hạn. Khi nhận được tiền, chúng cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản hoặc cung cấp vé, xác nhận đặt phòng không hợp lệ, không đúng cam kết, khiến người dân vừa mất tiền vừa ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn tìm cách thu thập thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của khách hàng thông qua các đường link giả mạo hoặc những yêu cầu xác minh không rõ nguồn gốc. Khi có được các thông tin này, chúng có thể tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản, tài sản hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân vào mục đích trái pháp luật.

Ưu tiên đặt dịch vụ qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đơn vị trung gian uy tín

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Không vội tin vào quảng cáo vé máy bay, phòng nghỉ hoặc vé vui chơi có giá rẻ bất thường; cảnh giác với những ưu đãi yêu cầu thanh toán ngay hoặc thúc giục chuyển tiền để giữ chỗ.

Kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên và lịch sử hoạt động của fanpage; đối chiếu thông tin với website, số điện thoại và các kênh liên hệ chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Không tùy tiện truy cập đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

Xác minh kỹ thông tin vé, phòng nghỉ, điều kiện sử dụng dịch vụ và chính sách hoàn, hủy trước khi thanh toán. Ưu tiên đặt dịch vụ qua website, ứng dụng chính thức hoặc các đơn vị trung gian uy tín.

Thận trọng khi chuyển tiền đặt cọc; kiểm tra thông tin người nhận và lưu giữ hóa đơn, nội dung trao đổi, xác nhận giao dịch để làm căn cứ khi cần thiết.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn trên không gian mạng. Kiểm tra kỹ trước khi đặt dịch vụ, xác minh rõ trước khi chuyển tiền là cách thiết thực để bảo vệ tài sản, tránh biến kỳ nghỉ vui vẻ thành nỗi lo vì sập bẫy lừa đảo.

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Đồng thời do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi), bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.