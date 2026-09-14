Cảnh báo lừa đảo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Mỹ

Văn bản giả mạo đang được lan truyền.

Mới đây, một văn bản giả mạo Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) xuất hiện và lan truyền với nội dung lừa đảo về "Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Mỹ cho tân sinh viên khóa 2026".

Đại diện nhà trường khẳng định đây không phải là thông báo chính thức của VAA, đồng thời nhấn mạnh kẻ gian đang lợi dụng danh nghĩa trường để chiếm đoạt tài sản.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ văn bản này. Các em không được chuyển tiền, đặt cọc hoặc thanh toán các khoản phí mờ ám.

Đặc biệt, sinh viên không cung cấp sao kê ngân hàng, số tài khoản, căn cước công dân hay bất cứ thông tin cá nhân nào cho những đối tượng không được nhà trường xác nhận nhằm tránh sập bẫy lừa đảo.

Nếu vô tình nhận được văn bản trên, sinh viên không thực hiện bất kỳ giao dịch nào và phải liên hệ ngay Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên của VAA để được hỗ trợ xác minh. Học viện đề nghị các em nâng cao tinh thần cảnh giác, chia sẻ lời nhắc nhở này đến bạn bè và các nhóm tân sinh viên.

Mọi thông báo liên quan đến chương trình trao đổi và học tập quốc tế chỉ có giá trị khi được đăng tải và xác nhận trên các kênh truyền thông chính thức của trường.