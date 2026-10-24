Cảnh báo lừa đảo cài đặt 'thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử'

Cơ quan công an cảnh báo thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến và có nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã dùng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ BHXH hoặc cán bộ chính quyền địa phương.

Trước tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo, người dân cần cảnh giác với chiêu trò yêu cầu cài đặt ứng dụng “thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử”, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.