Cảnh báo lũ xuất hiện trên sông Bồ và sông La Ngà

Chuyên gia khí tượng nhận định tình hình thời tiết cả nước trong 2 ngày tới. Clip: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều 23-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do mưa kéo dài, lúc 13 giờ ngày 23-9, mực nước sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 1,76m, cao hơn báo động 1 là 0,26m.

Trên sông La Ngà, tại trạm Tà Pao (tỉnh Lâm Đồng), mực nước 119,25m, cao hơn báo động 1 là 0,25m. Các sông khác từ TP Huế đến Lâm Đồng hiện vẫn dưới báo động 1.

Nước lũ trên sông Bồ vượt lịch sử vào tháng 11-2025. Ảnh tư liệu: VĂN THẮNG

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay đến 25-9, các sông từ TP Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế, sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể lên mức báo động 1-2.

Nguy cơ ngập vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23 đến ngày 24-9, lượng mưa phổ biến ở Nam bộ là 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 24 và ngày 25-9, Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa 30-60mm, cục bộ trên 120mm. Từ đêm 25-9, mưa lớn giảm ở Nam bộ.

Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, từ đêm nay đến ngày 24-9, trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa trở lại. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.