Cảnh báo lũ xuất hiện trên sông Bồ và sông La Ngà
Mực nước sông Bồ và sông La Ngà đã vượt báo động 1, nguy cơ xuất hiện một đợt lũ từ nay đến ngày 25-9.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do mưa kéo dài, lúc 13 giờ ngày 23-9, mực nước sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 1,76m, cao hơn báo động 1 là 0,26m.
Trên sông La Ngà, tại trạm Tà Pao (tỉnh Lâm Đồng), mực nước 119,25m, cao hơn báo động 1 là 0,25m. Các sông khác từ TP Huế đến Lâm Đồng hiện vẫn dưới báo động 1.
Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay đến 25-9, các sông từ TP Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế, sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể lên mức báo động 1-2.
Nguy cơ ngập vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23 đến ngày 24-9, lượng mưa phổ biến ở Nam bộ là 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Đêm 24 và ngày 25-9, Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa 30-60mm, cục bộ trên 120mm. Từ đêm 25-9, mưa lớn giảm ở Nam bộ.
Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, từ đêm nay đến ngày 24-9, trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa trở lại. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/canh-bao-lu-xuat-hien-tren-song-bo-va-song-la-nga-post873042.html