Lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động ở mức trên báo động 2 (BĐ2), còn lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) ở mức trên BĐ3. Từ ngày 29/11/2026 đến 30/11/2026, các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa tiếp tục duy trì nguy cơ lũ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2.

Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa ở mức cao.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Kôn (Gia Lai): dao động trên BĐ2.

Sông Vệ (Quảng Ngãi): trên BĐ3.

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa): xuống chậm, ở mức dưới BĐ2.

Sông Hương (thành phố Huế), sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai): dao động trên dưới BĐ1.

Mực nước lúc 07h00 ngày 29/11/2026

Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,33m, trên BĐ1 0,33m.

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,97m, dưới BĐ2 0,03m.

Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa: 7,39m, trên BĐ2 0,39m.

Dự báo và cảnh báo lũ

Dự báo: trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kôn sẽ xuống và ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo: từ nay (29/11/2026) đến ngày 30/11/2026, các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa duy trì nguy cơ lũ.

Các sông từ thành phố Huế đến Đông Quảng Ngãi: mực nước dao động ở mức BĐ1 - BĐ2.

Các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Rủi ro và tác động có thể xảy ra

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông của các xã/phường được liệt kê tại Phụ lục 2 của bản tin.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân và chính quyền các xã/phường có vùng trũng thấp, ven sông cần theo dõi sát diễn biến mực nước.

Đề phòng sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động phương án ứng phó.

Tin phát lúc 09 giờ 00 ngày 29/11/2026. Thông tin chi tiết có trong file đính kèm của bản tin.