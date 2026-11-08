Cảnh báo lũ trên sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk từ 09/11/2026 đến 12/11/2026, Huế lên báo động 2

Từ ngày 09 đến 12/11/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo là cấp 1.

Hiện nay, mực nước trên các sông trong khu vực đang biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1. Bản tin được phát lúc 09h00 ngày 08/11/2026.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk biến đổi chậm.

Mực nước dưới mức BĐ1.

Cảnh báo đợt lũ từ 09 đến 12/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông được dự báo theo từng khu vực như sau:

Thành phố Huế: đỉnh lũ lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: đỉnh lũ lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Sông Gianh (Quảng Trị), các sông ở Đông Gia Lai và Đông Đắk Lắk: đỉnh lũ dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Bên cạnh đó, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Lũ ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần chủ động theo dõi mực nước, chuẩn bị phương án ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc; hạn chế đến những khu vực có nguy cơ khi mực nước dâng nhanh.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần theo dõi sát diễn biến lũ để chủ động điều chỉnh.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 09h00 ngày 08/11/2026.