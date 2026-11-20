Từ ngày 20/11 đến 22/11/2026, trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên sông Hương (thành phố Huế) đang lên.

Các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Cảnh báo đợt lũ từ ngày 20/11 đến 22/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông được dự báo như sau:

Thành phố Huế: đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: đỉnh lũ dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Rủi ro thiên tai

Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng sau tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Hoạt động chịu ảnh hưởng gồm giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi mực nước để chủ động ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chú ý diễn biến lũ.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 15 giờ 30' ngày 20/11/2026.