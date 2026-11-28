Lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh. Lúc 10h00 ngày 28/11/2026, mực nước tại trạm Trà Khúc là 5,09m, trên báo động 2 (BĐ2) 0,09m.

Trong 12 giờ tới, lũ tiếp tục lên và duy trì ở dưới mức báo động 3 (BĐ3). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Hiện trạng lũ trên sông Trà Khúc

Diễn biến: lũ trên sông Trà Khúc đang lên nhanh.

Mực nước lúc 10h00 ngày 28/11/2026 tại trạm Trà Khúc: 5,09m.

So với báo động: trên BĐ2 0,09m.

Dự báo diễn biến lũ

Trong 12 giờ tới: lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới BĐ3.

Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo: lũ sông Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ

Có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển. Đồng thời có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Tác động có thể ảnh hưởng tới:

Giao thông thủy;

Nuôi trồng thủy sản;

Sản xuất nông nghiệp;

Dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông, khu vực đồng bằng và ven biển cần chủ động theo dõi mực nước và chuẩn bị phương án ứng phó với ngập lụt.

Hạn chế đi lại, di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở các sườn dốc; chủ động tránh những khu vực có nguy cơ.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần theo dõi sát diễn biến lũ.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc: 10h30 ngày 28/11/2026.

Bản tin tiếp theo: 15h30 ngày 28/11/2026.