Hôm nay (26/11/2026) và ngày mai (27/11/2026), lũ trên các sông ở thành phố Huế và Đông Quảng Ngãi được cảnh báo dao động ở mức trên dưới báo động (BĐ) 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức cấp 1. Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động ở trên mức BĐ1.

Mực nước các sông ở Đông Quảng Ngãi đang lên và ở mức trên dưới BĐ1.

Lúc 07 giờ ngày 26/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,32m, trên BĐ1 0,32m.

Cảnh báo lũ

Thời gian: hôm nay và ngày mai (27/11/2026).

Khu vực: các sông ở thành phố Huế và Đông Quảng Ngãi.

Diễn biến: lũ dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc; hạn chế đi lại ở khu vực có nguy cơ.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó với mực nước lên.

Tin phát lúc 09 giờ 00 ngày 26/11/2026.