Từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2026, các sông ở thành phố Huế tiếp tục dao động ở mức trên dưới báo động 1 (BĐ1). Mực nước sông Hương tại trạm Kim Long lúc 13 giờ ngày 21/11 là 1,04m, trên BĐ1 là 0,04m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến.

Hiện trạng mực nước trên các sông ở Huế

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế hiện có dao động.

Sông Hương tại trạm Kim Long lúc 13 giờ ngày 21/11: 1,04m, trên BĐ1 0,04m.

Cảnh báo đến ngày 22/11/2026

Từ hôm nay (21/11) đến ngày 22/11, các sông ở thành phố Huế tiếp tục có dao động và ở mức trên dưới BĐ1.

Trong thời gian này, nguy cơ cao xảy ra:

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc thành phố Huế.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động sau:

Giao thông thủy

Nuôi trồng thủy sản

Sản xuất nông nghiệp

Dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần chủ động theo dõi mực nước, sẵn sàng phương án ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần theo dõi sát diễn biến lũ để bảo đảm an toàn.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 21/11/2026.