Tin cảnh báo lũ trên sông Hương ở thành phố Huế đã được phát đi, tập trung vào tình hình lũ trên sông Hương. Người dân và chính quyền khu vực ven sông cần theo dõi sát các bản tin tiếp theo để chủ động phòng tránh.

Nội dung bản tin

Bản tin cảnh báo lũ dành cho sông Hương, thành phố Huế. Các thông số chi tiết về mực nước, thời gian xuất hiện đỉnh lũ và mức báo động được trình bày trong hình bản tin phía trên.

Do đó, người dân cần đối chiếu trực tiếp với bản tin chính thức để nắm đúng số liệu, thay vì dựa vào thông tin truyền miệng.

Khuyến cáo

Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo lũ mới nhất của cơ quan khí tượng thủy văn.

Hạn chế đến những khu vực ven sông, bờ sông và nơi trũng thấp khi nước dâng.

Không đi qua đường ngập, ngầm tràn hoặc khu vực nước chảy xiết.

Chủ động di dời người, tài sản và phương tiện đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.

Chuẩn bị sẵn đèn pin, thuốc men, nước uống và thực phẩm khô cho trường hợp nước dâng nhanh.

Theo dõi thông tin tiếp theo

Tình hình lũ trên sông Hương có thể thay đổi theo từng thời điểm. Người dân nên cập nhật các bản tin tiếp theo và làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng tại địa phương.