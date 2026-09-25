Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai và sông Cửu Long ngày 25/09/2026: Nguy cơ ngập lụt diện rộng

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ trên hệ thống sông Đồng Nai và sông Cửu Long ngày 25/09/2026. Theo đó, mực nước sông Cửu Long đang lên và có nguy cơ đạt mức báo động 2 đến báo động 3 ở hạ nguồn, trong khi mực nước tại sông Đồng Nai đang giảm chậm nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Diễn biến mực nước trong 24 giờ qua

Mực nước tại các trạm đo chính ở khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ ghi nhận diễn biến cụ thể:

Sông Đồng Nai: Tại trạm Tà Lài, lũ đang có xu thế xuống. Lúc 07h00 ngày 25/09/2026, mực nước đo được là 112,26m, cao hơn mức báo động 1 là 0,26m.

Sông Tiền: Tại trạm Tân Châu (An Giang), mực nước cao nhất vào ngày 24/09/2026 đạt 3,43m, vẫn ở dưới mức báo động 1.

Sông Hậu: Tại trạm Châu Đốc (An Giang), mực nước cao nhất ngày 24/09/2026 là 3,08m, đã vượt trên mức báo động 1 là 0,08m.

Dự báo xu thế lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, diễn biến dòng chảy trên các lưu vực sông có sự phân hóa rõ nét:

Lưu vực sông Đồng Nai: Mực nước tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục xuống và duy trì quanh mức báo động 1.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long: Mực nước được dự báo tiếp tục lên trong những ngày tới. Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ duy trì ở mức trên báo động 1.

Khu vực hạ lưu sông Cửu Long: Mực nước tại các trạm hạ nguồn dao động ở mức báo động 2 - báo động 3, một số nơi có khả năng đạt trên mức báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp

Do tác động của lũ, nguy cơ ngập lụt được cảnh báo xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông. Các địa phương cần lưu ý bao gồm:

Khu vực trũng thấp ven sông tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các vùng lân cận.

Các khu vực trũng thấp, ven sông thuộc các địa bàn Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Các vùng nằm ngoài đê bao bảo vệ tại tỉnh An Giang.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Cơ quan chuyên môn xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là Cấp 1. Tình trạng lũ dâng cao có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, tác động trực tiếp đến an toàn giao thông thủy, làm gián đoạn nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Người dân tại các khu vực nguy cơ cao được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến mực nước, neo đậu tàu thuyền chắc chắn, bảo vệ diện tích hoa màu và gia cố đê bao, bờ bao để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

(Bản tin phát lúc 09h00 ngày 25/09/2026)