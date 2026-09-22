Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai trạm Tà Lài vượt mức báo động 2 ngày 22/09/2026, nguy cơ ngập lụt

Lũ trên sông Đồng Nai thuộc địa phận thành phố Đồng Nai hiện đang ở mức cao. Mực nước quan trắc tại trạm Tà Lài đã chính thức vượt mức báo động 2 vào tối 22/09/2026, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng và sạt lở đất ven bờ.

Hiện trạng mực nước lũ trên sông Đồng Nai

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang dao động ở trên mức báo động 2. Số liệu ghi nhận vào hồi 19h00 ngày 22/09/2026 như sau:

Mực nước đo được tại trạm Tà Lài đạt 112,54m.

Mực nước thực tế đang cao hơn mức báo động 2 là 0,04m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước lũ trên sông Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp:

Dao động chính: Mực nước duy trì ở mức báo động 2 và trên mức báo động 2.

Khu vực bị đe dọa: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng thời đe dọa gây sạt lở bờ sông, suối trên toàn lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Mức độ rủi ro và cảnh báo tác động

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 2.

Tình hình lũ dâng cao trên sông có khả năng gây ra nhiều tác động bất lợi đến các lĩnh vực dân sinh và kinh tế:

Ngập lụt các khu vực trũng thấp ven bờ, đe dọa trực tiếp các công trình và khu dân cư ven sông.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

Gây thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven bờ.

Làm gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng ảnh hưởng.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh lũ

Trước diễn biến lũ ở mức báo động 2, các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn:

Người dân sinh sống ven bờ sông, suối cần theo dõi sát diễn biến mực nước, sẵn sàng phương án sơ tán tài sản và vật nuôi khỏi vùng trũng thấp.

Gia cố bờ bao nuôi trồng thủy sản, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp ven sông.

Các phương tiện vận tải thủy cần giảm tốc độ, chú ý các chướng ngại vật trôi dạt và neo đậu tại vị trí an toàn.

Tuyệt đối không di chuyển qua các bến đò ngang, bờ suối hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở bờ khi dòng chảy xiết.

Bản tin phát lúc: 21h00 ngày 22/09/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 09h00 ngày 23/09/2026.