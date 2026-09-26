Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 26/09/2026: Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp trạm Tà Lài

Sáng 26/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai. Mực nước tại khu vực thượng lưu đang duy trì ở mức cao trên báo động 1, tiềm ẩn rủi ro ngập úng các vùng ven sông trũng thấp trong ngày và đêm nay.

Hiện trạng mực nước tại trạm Tà Lài sáng 26/09/2026

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang có xu thế xuống chậm. Cụ thể:

Thời điểm quan trắc: Lúc 07h00 ngày 26/09/2026.

Mực nước đo được: Đạt 112,13m, cao hơn mức báo động 1 (BĐ1) là 0,13m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, trạng thái thủy văn trên lưu vực tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý:

Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo biến đổi chậm và duy trì ở mức BĐ1.

Dòng chảy qua khu vực tiếp tục ở mức cao, gây thoát lũ chậm tại các vùng cửa sông, suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt

Do mực nước duy trì ở ngưỡng báo động, nguy cơ ngập úng cục bộ đe dọa các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai, tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã:

Xã Đăk Lua

Xã Nam Cát Tiên

Xã Tà Lài

Xã Thanh Sơn

Xã Phú Vinh (thuộc khu vực Đồng Nai) cùng các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Cơ quan chức năng đã ban bố Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động dự kiến: Hiện tượng lũ trên sông gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven bờ, làm gián đoạn hoặc nguy hiểm cho giao thông đường thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội quanh khu vực.

Khuyến cáo: Người dân và các hộ nuôi cá bè, sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động theo dõi sát sao mực nước, chằng chống lồng bè, di dời tài sản tại các điểm trũng thấp để giảm thiểu thiệt hại. Các phương tiện giao thông thủy cần chú ý lưu tốc dòng chảy khi lưu thông qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Bản tin được phát lúc 09h00 ngày 26/09/2026.