Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 25/09/2026: Trạm Tà Lài vượt báo động 1, nguy cơ ngập úng

Chiều 25/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo lũ trên hệ thống sông Đồng Nai. Mực nước quan trắc tại trạm Tà Lài đã vượt mức báo động 1, dự báo duy trì ở mức cao trong suốt 24 giờ tới và tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt cục bộ diện rộng.

Hiện trạng mực nước tại trạm Tà Lài

Ghi nhận vào thời điểm 13h00 ngày 25/09/2026, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tà Lài đang trong trạng thái biến đổi chậm. Số liệu quan trắc cụ thể như sau:

Mực nước thực đo: Đạt 112,24m.

So với mức báo động: Đang ở trên mức Báo động 1 là 0,24m.

Dự báo diễn biến mực nước lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo (từ chiều 25/09 đến chiều 26/09/2026), mực nước trên sông Đồng Nai tại khu vực trạm Tà Lài tiếp tục diễn biến phức tạp:

Dao động liên tục và duy trì trên mức Báo động 1.

Dòng chảy siết kết hợp mực nước dâng cao gây cản trở thoát nước cục bộ tại các khu vực phụ cận.

Khu vực có nguy cơ ngập lụt ven sông Đồng Nai

Mực nước sông dâng cao đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh ven lưu vực. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo đối với các vùng trũng thấp thuộc:

Địa bàn các xã ven sông: Xã Đăk Lua, xã Nam Cát Tiên, xã Tà Lài, xã Thanh Sơn, xã Phú Vinh và các vùng phụ cận.

Khu vực trũng thấp ngoài đê bao: Các bãi bồi, dải đất thấp ven sông Đồng Nai có nguy cơ bị ngập úng kéo dài.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo phòng tránh

Cơ quan chức năng đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động dự kiến: Nước lũ gây ngập úng các vùng đất thấp ven sông, tác động tiêu cực đến an toàn giao thông đường thủy, các vùng nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp ven bờ và sinh hoạt thường nhật của người dân.

Khuyến cáo an toàn: Người dân sinh sống tại các xã bị ảnh hưởng cần chủ động kê cao tài sản, thu hoạch sớm hoa màu hoặc thủy hải sản đến kỳ, tuyệt đối không di chuyển qua các bến đò ngang, bến sông ngập sâu khi dòng chảy mạnh.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/09/2026. Diễn biến mực nước tiếp theo sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.