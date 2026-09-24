Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 24/09/2026: Nguy cơ ngập lụt vùng ven sông trũng thấp

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai thuộc khu vực thành phố Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang có xu hướng giảm chậm. Vào lúc 07h00 ngày 24/09/2026, mực nước đo được tại trạm Tà Lài ghi nhận ở mức 112,41 m, hiện dưới mức báo động 2 là 0,09 m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai được dự báo duy trì trạng thái rút nước chậm:

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục xuống chậm.

Mực nước dự kiến vẫn duy trì dao động ở trên mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Mặc dù mực nước đang xuống, tình trạng ngập úng cục bộ và nguy cơ địa chất ven sông vẫn ở mức đáng lo ngại:

Khu vực nguy cơ ngập: Các vùng trũng thấp ven sông thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nguy cơ sạt lở: Hiện tượng xói lở, sạt lở bờ sông, suối có khả năng xuất hiện dọc theo dòng chảy do đất bão hòa nước.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động đến đời sống và khuyến cáo ứng phó

Lũ duy trì ở mức cao gây ngập lụt tại các khu vực ven sông trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông đường thủy, các khu vực nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân địa phương.

Người dân sinh sống ven sông Đồng Nai và các vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến dòng chảy, gia cố bờ bao nuôi thủy sản, bảo vệ hoa màu và hạn chế di chuyển qua các đoạn bờ sông, bờ suối có dấu hiệu sụt lún, sạt lở bất thường.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 24/09/2026.