Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 23/09/2026 vượt báo động 2 và nguy cơ ngập lụt ven sông

Mực nước lũ trên sông Đồng Nai thuộc khu vực thành phố Đồng Nai, đặc biệt tại trạm Tà Lài, hiện đang dao động ở mức trên báo động 2. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn dân sinh và các hoạt động kinh tế ven sông trong vòng 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước tại trạm Tà Lài

Ghi nhận vào hồi 07h ngày 23/09/2026, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã lên tới 112,54m, vượt mức báo động 2 là 0,04m. Hiện tại, dòng chảy lũ vẫn tiếp tục dao động ở ngưỡng trên báo động 2.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, diễn biến thủy văn trên lưu vực được dự báo có những điểm đáng chú ý sau:

Mực nước lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở mức báo động 2 và trên mức báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc khu vực thành phố Đồng Nai.

Nguy cơ sạt lở đất bờ sông, bờ suối xuất hiện trên toàn bộ lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên lưu vực được xác định ở Cấp 2.

Mực nước sông dâng cao gây ngập úng các dải đất trũng thấp ven bờ, ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông thủy, diện tích nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương.

Khuyến cáo an toàn phòng chống lũ

Người dân sinh sống ven sông, suối cần chủ động kê cao tài sản, bảo vệ vật nuôi và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Tuyệt đối chú ý an toàn khi di chuyển bằng đường thủy; hạn chế lại gần các đoạn bờ sông, bờ suối có dấu hiệu sạt trượt hoặc nền đất yếu.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật tiếp theo để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Bản tin phát lúc: 09h00 ngày 23/09/2026.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30 ngày 23/09/2026.