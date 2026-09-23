Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 23/09/2026: Trạm Tà Lài vượt báo động 2, nguy cơ sạt lở

Chiều 23/09/2026, mực nước lũ trên sông Đồng Nai đang ở mức cao và duy trì dao động trên mức báo động 2. Tình trạng này gây nguy cơ ngập lụt sâu tại các khu vực trũng thấp ven sông cùng rủi ro sạt lở bờ sông, suối trên địa bàn.

Hiện trạng lũ trên sông Đồng Nai

Mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai ghi nhận diễn biến dâng cao nhanh và hiện vượt mức báo động 2. Số liệu quan trắc cụ thể như sau:

Mực nước trạm Tà Lài: Đạt 112,51m vào lúc 13h ngày 23/09/2026.

Biên độ vượt ngưỡng: Trên mức báo động 2 là 0,01m.

Xu thế hiện tại: Mực nước đang tiếp tục dao động trên mức báo động 2.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai được dự báo còn tiếp tục phức tạp trong ngày và đêm tới:

Khung thời gian 24 giờ tới: Mực nước lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở mức báo động 2.

Vùng nguy cơ cao: Khu vực trũng thấp ven sông và bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai có nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất ven bờ.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự báo

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 2.

Lũ dâng cao trên lưu vực có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đến các lĩnh vực dân sinh và kinh tế:

Gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, làm gián đoạn hệ thống giao thông thủy.

Ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích nuôi trồng thủy sản và khu vực sản xuất nông nghiệp ven sông.

Tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động ứng phó với diễn biến lũ, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông, chủ động phương án di dời người và tài sản khỏi vùng trũng thấp ven sông.

Kiểm tra, gia cố bờ bao, ao nuôi thủy sản và các điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông, suối.

Hạn chế di chuyển bằng phương tiện thủy qua khu vực nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 23/09/2026.