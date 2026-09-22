Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 22/09/2026: Mực nước tại Tà Lài dao động ở mức báo động 2

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Đồng Nai (khu vực thành phố Đồng Nai) đang có diễn biến phức tạp. Tại trạm Tà Lài, mực nước đo được vào thời điểm 13h ngày 22/09/2026 đạt 112,50m, duy trì ở mức báo động (BĐ) 2.

Diễn biến hiện trạng mực nước lũ

Theo ghi nhận mới nhất, lưu vực sông Đồng Nai đang ghi nhận mực nước dâng cao:

Vị trí trạm quan trắc: Trạm thủy văn Tà Lài.

Mực nước ghi nhận: Đạt 112,50m vào lúc 13h ngày 22/09/2026.

Trạng thái: Dao động ở mức báo động 2.

Dự báo và cảnh báo trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến căng thẳng, cụ thể:

Mực nước lũ sẽ tiếp tục dao động ở mức BĐ2 và trên mức BĐ2.

Khu vực chịu rủi ro: Xuất hiện nguy cơ xảy ra ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc lưu vực sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai).

Cảnh báo địa chất: Đề phòng hiện tượng sạt lở bờ sông, suối tại các đoạn bờ yếu, chịu ảnh hưởng của dòng chảy siết.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp độ 2.

Tình trạng lũ dâng cao gây ngập úng các dải đất ven sông trũng thấp, đe dọa trực tiếp tới:

Các hoạt động giao thông đường thủy.

Khu vực nuôi trồng thủy sản ven sông.

Sản xuất nông nghiệp của các hộ dân.

Đời sống sinh hoạt dân sinh và toàn bộ chuỗi hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực bị ảnh hưởng.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh ngập lụt

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân tại các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Khẩn trương kê cao đồ đạc, di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi các điểm có nguy cơ ngập sâu hoặc sát bờ sông có dấu hiệu sạt trượt.

Gia cố lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đồng thời tuân thủ các chỉ dẫn phân luồng của cơ quan quản lý giao thông đường thủy.

Tuyệt đối không di chuyển, vớt củi hay đánh bắt cá ở các dòng sông suối có dòng chảy xiết, nước dâng cao.

Thời điểm phát bản tin: 09h00 ngày 22/09/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo dự kiến vào lúc 21h00 ngày 22/09/2026.