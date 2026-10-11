Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 11/10/2026: Nguy cơ ngập lụt cục bộ nhiều xã trũng thấp

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang biến đổi chậm và dao động ở mức báo động 2. Các khu vực trũng thấp ven sông đối mặt với nguy cơ ngập lụt trong vòng 24 giờ tới, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Hiện trạng mực nước sông Đồng Nai

Ghi nhận vào thời điểm 13h00 ngày 11/10/2026, mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đo được ở mức 112,26m, dưới mức báo động 2 là 0,24m. Hiện tại, mực nước tại khu vực này đang có xu thế biến đổi chậm nhưng vẫn dao động ở ngưỡng cao sát báo động 2.

Dự báo diễn biến mực nước trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo tính từ chiều ngày 11/10/2026, diễn biến dòng chảy trên sông Đồng Nai được dự báo như sau:

Mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm, duy trì dao động phổ biến ở mức giữa báo động 1 và báo động 2.

Tình trạng nước dâng cao duy trì liên tục, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ngập úng kéo dài ở các vùng trũng thấp kề cận bờ sông.

Khu vực có nguy cơ ngập lụt và tác động

Do ảnh hưởng của mực nước lũ trên sông duy trì ở mức cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ được ghi nhận tại nhiều địa bàn ven sông:

Vùng trũng thấp ven sông tại các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng ven sông, cản trở các tuyến giao thông thủy.

Thiên tai ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như các sinh hoạt kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động theo dõi sát sao mực nước:

Chủ động kê cao tài sản, thu hoạch sớm hoa màu và thủy sản tại các bãi bồi, vùng trũng thấp kề sát mép nước.

Hạn chế các hoạt động giao thông đường thủy không an toàn trong thời điểm nước sông duy trì ở mức cao.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo tiếp theo để kịp thời có phương án ứng phó, di dời khi xuất hiện ngập lụt sâu.

Tin phát lúc 15h30 ngày 11/10/2026.