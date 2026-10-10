Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 10/10/2026: Nguy cơ ngập úng tại nhiều xã trũng thấp

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang ghi nhận biến đổi chậm và dao động ở dưới mức báo động 2. Các khu vực trũng thấp ven sông đối mặt với nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Ghi nhận tại trạm thủy văn Tà Lài vào thời điểm 07h00 ngày 10/10/2026, mực nước đạt mức 112,38m, thấp hơn báo động 2 là 0,12m. Diễn biến mực nước hiện duy trì xu thế dao động chậm.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, thủy triều và dòng chảy thượng lưu khiến mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm, dao động trong ngưỡng giữa báo động 1 và báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là địa bàn các xã:

Xã Đăk Lua

Xã Nam Cát Tiên

Xã Tà Lài

Xã Thanh Sơn

Xã Phú Vinh

Các khu vực trũng thấp lân cận dọc theo lưu vực sông Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro và tác động thiên tai

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên lưu vực sông Đồng Nai được xác định ở Cấp 1.

Lũ dâng cao gây ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp, tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực:

Gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông đường thủy.

Uy hiếp các lồng bè nuôi trồng thủy sản và diện tích canh tác nông nghiệp ven bờ.

Gây ngập cục bộ các tuyến đường dân sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống tại các xã ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, khẩn trương gia cố bờ bao, chuồng trại và có phương án bảo vệ tài sản, hoa màu. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các bến đò, ngầm tràn hoặc khu vực trũng thấp ngập sâu.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 10/10/2026.