Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 10/10/2026: Mực nước trạm Tà Lài tiến sát báo động 2

Chiều 10/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai. Hiện mực nước tại trạm Tà Lài đang dao động ở mức cao, áp sát báo động 2 và tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại nhiều khu vực dân cư trũng thấp ven sông.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Mực nước trên sông Đồng Nai ghi nhận tại trạm Tà Lài hiện biến đổi chậm và dao động ở mức báo động 2 (BĐ2). Số liệu quan trắc cụ thể như sau:

Thời điểm 13h00 ngày 10/10/2026: Mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,36m.

So sánh ngưỡng báo động: Mực nước hiện tại đang ở mức dưới BĐ2 là 0,14m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Theo dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tà Lài sẽ tiếp tục xu thế biến đổi chậm, duy trì ở mức giữa báo động 1 và báo động 2 (BĐ1 - BĐ2).

Tình trạng này đặt nhiều khu vực ven sông trước rủi ro ngập úng cục bộ, bao gồm:

Vùng trũng thấp ven sông tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc khu vực Đồng Nai.

Các khu vực trũng thấp khác nằm liền kề ven lưu vực sông.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động cảnh báo

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Lũ dâng cao trên sông Đồng Nai có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đến đời sống và sản xuất:

Gây ngập úng các diện tích đất trũng thấp ven bờ, đe dọa các vùng nuôi trồng thủy sản và hoa màu.

Gây cản trở các tuyến giao thông thủy do dòng nước xiết và mực nước dâng cao.

Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt dân sinh cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống tại các xã vùng trũng ven sông Đồng Nai cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến mực nước lũ, chủ động kê cao tài sản và di dời vật nuôi khỏi vùng trũng thấp.

Hạn chế di chuyển bằng phương tiện thủy nhỏ lẻ qua các đoạn sông có dòng chảy xiết khi mực nước ở mức báo động.

Chủ động gia cố bờ bao nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt.

Tin phát lúc 15h30 ngày 10/10/2026.