Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 09/10/2026: Trạm Tà Lài trên báo động 2, nguy cơ ngập lụt

Sáng sớm ngày 09/10/2026, lũ trên sông Đồng Nai đang có xu hướng lên nhanh. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Tà Lài đã chạm ngưỡng báo động 2, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối tại tỉnh Đồng Nai.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Theo ghi nhận, mực nước trên sông Đồng Nai (khu vực Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang trong quá trình lên:

Mực nước quan trắc lúc 05h00 ngày 09/10/2026: Đạt 112,50m.

Cấp báo động hiện tại: Đang ở mức báo động 2 (BĐ2).

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định diễn biến lũ tại khu vực này trong ngày và đêm 09/10/2026 như sau:

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục dao động ở mức cao, duy trì trên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, suối dọc theo lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Mức độ ảnh hưởng của đợt lũ được đánh giá cụ thể:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Tác động đến dân sinh và kinh tế: Tình trạng ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông có thể gây cản trở và ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống ven sông Đồng Nai, đặc biệt là khu vực hạ lưu và vùng trũng thấp trạm Tà Lài, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngập úng và sạt lở:

Thường xuyên theo dõi sát tình hình mực nước, chủ động phương án bảo vệ tài sản, hoa màu và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Tuyệt đối chú ý an toàn khi tham gia giao thông đường thủy trong thời điểm lũ dâng cao.

Đề phòng các điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối để kịp thời di dời nếu cần thiết.

Bản tin phát lúc 05h30 ngày 09/10/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 09h00 ngày 09/10/2026.