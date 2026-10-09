Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 09/10/2026: Nguy cơ ngập lụt nhiều xã vùng trũng thấp

Mực nước trên sông Đồng Nai đang ở mức cao, áp sát ngưỡng báo động 2 và đe dọa trực tiếp đến đời sống ven sông. Các khu vực trũng thấp ven sông đối mặt nguy cơ ngập lụt trên diện rộng trong suốt 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và dao động ở dưới mức báo động 2.

Thời điểm ghi nhận: Lúc 13h00 ngày 09/10/2026.

Mực nước quan trắc: Tại trạm Tà Lài đạt 112,43m, hiện dưới mức báo động 2 là 0,07m.

Dự báo và cảnh báo lũ trong 24 giờ tới

Diễn biến thủy văn trên sông Đồng Nai trong 24 giờ tiếp theo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro ngập úng cục bộ đối với các khu dân cư ven sông.

Diễn biến mực nước: Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục biến đổi chậm và dao động ở dưới mức báo động 2.

Khu vực có nguy cơ cao: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động môi trường

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Lũ dâng cao trên sông có khả năng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực đến mạng lưới giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Chủ động theo dõi diễn biến mực nước sông để có phương án bảo vệ hoa màu, vật nuôi và tài sản tại vùng trũng thấp.

Gia cố lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy sản ven sông nhằm hạn chế thiệt hại khi nước dâng.

Các phương tiện giao thông thủy cần chú ý an toàn luồng lạch, tránh di chuyển qua các điểm dòng chảy xiết nguy hiểm.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 09/10/2026.