Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 07/10/2026: Nguy cơ ngập nhiều vùng trũng thấp

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt diện rộng tiếp tục đe dọa các vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai trong suốt 24 giờ tới.

Hiện trạng diễn biến mực nước trên sông Đồng Nai

Mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang trong xu thế xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 1 (BĐ1).

Thời điểm quan trắc: Lúc 07h00 ngày 07/10/2026.

Mực nước thực đo: Tại trạm Tà Lài đạt 112,15m.

Chênh lệch ngưỡng báo động: Trên BĐ1 là 0,15m.

Dự báo và cảnh báo ngập lụt trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến các địa bàn:

Khu vực trũng thấp thuộc xã Đăk Lua.

Khu vực ven sông tại xã Nam Cát Tiên.

Địa bàn trũng thấp xã Tà Lài.

Khu vực ven sông xã Thanh Sơn.

Khu vực trũng thấp xã Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các vùng lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động môi trường

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động đời sống - kinh tế: Lũ trên sông gây ngập úng cục bộ các vùng trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực tới hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Người dân sinh sống tại các xã ven sông cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến nước lũ, kê cao tài sản và gia cố chuồng trại chăn nuôi. Các phương tiện tham gia giao thông thủy cần chú ý dòng chảy xiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi lưu thông qua khu vực nước ngập sâu.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 07/10/2026.