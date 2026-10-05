Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 05/10/2026: Nước tại trạm Tà Lài dao động ở mức báo động 2

Mực nước trên sông Đồng Nai tại khu vực trạm Tà Lài đang ở mức cao và có diễn biến dao động quanh mức báo động 2 trong vòng 24 giờ tới. Tình trạng này gây nguy cơ ngập úng tại các vùng ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn nhiều xã thuộc thành phố Đồng Nai.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống chậm và duy trì ở dưới mức báo động 2 (BĐ2).

Thời điểm đo đạc: Lúc 07h00 ngày 05/10/2026.

Mực nước thực tế: 112,46m.

So sánh ngưỡng cảnh báo: Dưới mức BĐ2 là 0,04m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức báo động 2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt tập trung tại địa bàn các xã:

Xã Đăk Lua

Xã Nam Cát Tiên

Xã Tà Lài

Xã Thanh Sơn

Xã Phú Vinh

Các vùng trũng thấp lân cận thuộc khu vực thành phố Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro thiên tai và các tác động

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức Cấp 1 đối với khu vực bị ảnh hưởng.

Lũ dâng cao trên sông Đồng Nai có thể gây ra nhiều tác động bất lợi:

Ngập lụt diện rộng: Gây ngập sâu tại các dải đất trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Sản xuất và nông nghiệp: Đe dọa các diện tích nuôi trồng thủy sản, đồng ruộng và hoa màu canh tác ven bờ.

Giao thông: Tiềm ẩn nguy hiểm và làm gián đoạn các hoạt động vận tải, giao thông đường thủy.

Kinh tế - xã hội: Ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi hoạt động kinh tế địa phương trong thời gian nước rút chậm.

Khuyến cáo ứng phó

Người dân sinh sống tại các xã ven sông trũng thấp như Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh cần chủ động theo dõi sát diễn biến mực nước. Hạn chế lưu thông qua các bến đò ngang, khu vực nước chảy xiết và khẩn trương kê cao tài sản, gia cố ao đầm thủy sản để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 05/10/2026.