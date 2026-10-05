Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 05/10/2026: Mực nước tại trạm Tà Lài dao động mức BĐ2

Chiều 05/10/2026, mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại khu vực thượng lưu đang có diễn biến phức tạp. Hiện tại, lũ tại trạm Tà Lài đang rút chậm nhưng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong vòng 24 giờ tới, đe dọa trực tiếp các khu vực dân cư trũng thấp ven bờ.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Ghi nhận lúc 13h00 ngày 05/10/2026, diễn biến thủy văn cụ thể như sau:

Mực nước tại trạm Tà Lài đo được ở mức 112,42m, hiện đang xuống chậm.

Cao trình thực đo đang nằm dưới mức báo động 2 (BĐ2) là 0,08m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo tiếp tục dao động ở mức BĐ2. Tình trạng này khiến vùng hạ lưu và các bãi bồi ven sông tiếp tục chịu áp lực tiêu thoát nước kém.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt

Do mực nước duy trì ở ngưỡng cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng tập trung tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai, trọng điểm gồm:

Xã Đăk Lua

Xã Nam Cát Tiên

Xã Tà Lài

Xã Thanh Sơn

Xã Phú Vinh

Các khu vực bãi bồi và vùng trũng thấp lân cận dọc hành lang thoát lũ sông Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1. Diễn biến ngập lụt có khả năng gây ra các tác động bất lợi:

Giao thông thủy: Dòng chảy siết và mực nước dâng cao gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên sông.

Sản xuất nông nghiệp & thủy sản: Ngập úng đe dọa các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, làm ngập hoa màu và diện tích canh tác trũng thấp.

Đời sống dân sinh: Nước dâng gây ngập đường dân sinh, cản trở sinh hoạt và tiềm ẩn rủi ro cho các hộ dân sát mép nước.

Khuyến cáo ứng phó

Người dân sinh sống tại các xã ven sông cần chủ động triển khai các biện pháp an toàn:

Theo dõi sát sao diễn biến nước lên, sẵn sàng kê cao tài sản và di dời vật nuôi khỏi vùng trũng thấp.

Gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, neo đậu phương tiện thủy an toàn vào nơi khuất gió, tránh dòng chảy xiết.

Tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá ven sông hoặc di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 05/10/2026.