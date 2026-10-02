Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 02/10/2026: Đề phòng ngập lụt tại các vùng trũng thấp

Bản tin cảnh báo lũ trên lưu vực sông Đồng Nai vừa được phát đi trong ngày 02/10/2026, lưu ý nguy cơ xuất hiện triều cường kết hợp lũ thượng nguồn khiến mực nước dâng cao tại nhiều khu vực hạ lưu và vùng trũng thấp ven sông.

Diễn biến và tình hình thủy văn trên sông Đồng Nai

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang có biến động nhanh do lượng nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp cùng các đợt mưa lớn diện rộng. Mực nước tại các trạm thủy văn đo đạc dọc tuyến sông ghi nhận xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện đỉnh lũ trong những giờ tới.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Các vùng ven sông, vùng trũng thấp và khu vực trũng ven lưu vực sông Đồng Nai.

Thời gian cảnh báo: Trong ngày và đêm 02/10/2026.

Tình trạng ngập lụt: Nguy cơ ngập úng tại các bãi bồi ven sông, gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và sinh hoạt của người dân địa phương.

Cảnh báo tác động và các nguy cơ thiên tai đi kèm

Lũ lên nhanh trên sông Đồng Nai có thể gây sạt lở bờ sông, xói mòn các công trình kè tạm và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông. Ngoài ra, nước dâng cao có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các khu dân cư trũng thấp.

Các địa phương cần lưu ý theo dõi sát sao lưu lượng nước xả của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn để chủ động phương án điều tiết và ứng phó kịp thời.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh lũ

Người dân vùng trũng thấp: Kịp thời kê cao đồ đạc, bảo vệ hoa màu, gia súc gia cầm và di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

Giao thông đường thủy: Hạn chế lưu thông thuyền bè qua các đoạn sông có dòng chảy xiết, chú ý neo đậu chắc chắn các phương tiện nổi.

Cảnh giác sạt lở: Tuyệt đối không đứng gần bờ sông, mái dốc taluy có dấu hiệu rạn nứt hoặc nguy cơ sạt trượt khi nước dâng cao.

Bản tin dự báo và cảnh báo diễn biến lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục được cập nhật theo các bản tin tiếp theo.