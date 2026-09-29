Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long ngày 29/09/2026: Hạ lưu đối mặt nguy cơ ngập úng diện rộng

Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang chịu tác động mạnh của kỳ triều cường kết hợp lũ thượng nguồn. Các khu vực trũng thấp ven sông thuộc khu vực Tây Nam Bộ đối mặt với nguy cơ ngập úng và sạt lở đê bao trong những ngày tới.

Diễn biến mực nước trong 24 giờ qua

Mực nước tại khu vực thượng nguồn sông Mê Công đang có xu thế biến đổi chậm và xuống dần. Trong khi đó, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm và dao động chủ yếu theo kỳ triều cường.

Số liệu quan trắc mực nước cao nhất ngày 28/09/2026 ghi nhận tại các trạm trọng điểm:

Sông Tiền tại trạm Tân Châu: Đạt mức 3,45m, hiện vẫn ở dưới mức báo động 1.

Sông Hậu tại trạm Châu Đốc: Đạt mức 3,21m, vượt mức báo động 1 là 0,21m.

Dự báo xu thế mực nước 24 đến 48 giờ tới

Trong những ngày tới, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, mực nước tại các trạm sông Cửu Long có diễn biến đáng lưu ý:

Khu vực đầu nguồn: Mực nước sông Hậu tại trạm Châu Đốc tiếp tục dao động ở mức trên báo động 1.

Khu vực hạ nguồn: Mực nước tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi ghi nhận ở mức báo động 3.

Khu vực cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Mực nước dâng cao trong kỳ triều cường tạo nguy cơ lớn đối với nhiều vùng sản xuất và dân cư:

Tỉnh An Giang: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ: Nguy cơ ngập úng xuất hiện tại các khu vực trũng thấp ven sông suối.

Hiểm họa đi kèm: Cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, bờ sông, đặc biệt tại các tuyến đê bao yếu ở các vùng xảy ra ngập lụt.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở Cấp 1.

Mực nước lũ kết hợp triều cường có khả năng gây ngập lụt sâu tại nhiều địa bàn trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực đến mạng lưới giao thông thủy, làm gián đoạn nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Chủ động kiểm tra, gia cố các đoạn bờ bao, đê bao xung yếu nhằm bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái và vùng nuôi trồng thủy sản.

Người dân tại các vùng trũng thấp, ven sông cần theo dõi sát các bản tin triều cường, kê cao tài sản và đảm bảo an toàn hệ thống điện sinh hoạt.

Phương tiện vận tải đường thủy cần tuân thủ hướng dẫn điều tiết khi lưu thông qua các khu vực có nước chảy xiết và tĩnh không cầu giảm thấp.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 29/09/2026.