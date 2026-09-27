Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long; mưa lớn cục bộ ở khu vực Trung và Nam Bộ

Ảnh minh họa: TTXVN

Mực nước cao nhất ngày 26/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,44m, ở dưới mức báo động 1; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,14m, trên báo động 1 là 0,14m.

Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường và khả năng xuất hiện mưa trên lưu vực, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên chậm.

Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu khả năng lên mức báo động 1, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ dao động ở trên mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi ở mức báo động 3.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp, vùng ngoài đê bao tại địa bàn tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

* Đêm qua và sáng sớm nay (27/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 3 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90,8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79,2mm,…

Dự báo chiều và tối 27/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.