Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Đồng Nai ngày 21/09/2026: Đề phòng ngập lụt vùng trũng thấp

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi thông tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai vào ngày 21/09/2026. Mực nước trên sông có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Diễn biến và nguy cơ lũ trên sông Đồng Nai

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai có xu thế biến đổi nhanh. Lưu lượng nước đổ về hạ lưu có thể làm gia tăng biên độ lũ trên sông trong các khung giờ tới.

Khu vực ảnh hưởng chính: Các vùng ven lưu vực sông Đồng Nai, đặc biệt là những khu vực bãi trũng thấp, cồn cát và vùng canh tác ngoài đê bao.

Rủi ro thiên tai: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ven sông, sạt lở bờ sông tại những điểm xung yếu hoặc nơi có dòng chảy xiết.

Cảnh báo tác động tiêu cực của ngập lụt ven sông

Mực nước lũ dâng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường thủy cũng như các hoạt động nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng bè trên sông Đồng Nai.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng kéo dài ở các vùng thấp trũng cũng tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm ngập hoa màu và diện tích vườn cây ăn trái ở khu vực phụ cận lưu vực sông.

Khuyến cáo hành động bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ lụt, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời:

Gia cố bờ bao, lồng bè: Chủ động kiểm tra hệ thống bờ bao ngăn lũ, chằng chống và gia cố lồng bè nuôi cá nhằm hạn chế thiệt hại khi nước lên nhanh.

Theo dõi sát diễn biến mực nước: Cập nhật liên tục các bản tin thủy văn để kịp thời di dời tài sản, nông sản tại vùng có nguy cơ ngập sâu lên nơi cao ráo.

Cẩn trọng khi di chuyển: Tuyệt đối không chủ quan qua lại các khu vực ven sông đang có hiện tượng xói lở hoặc ngập úng diện rộng.

Bản tin phát lúc 09h10 ngày 21/09/2026. Các diễn biến mới nhất về mực nước lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục được cập nhật trong những bản tin tiếp theo.