Cảnh báo lũ trên các sông từ TP.Huế đến Khánh Hòa ngày 11/11/2026, sông Trà Khúc lên nhanh

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh và trong 12 giờ tới sẽ đạt đỉnh ở trên mức báo động (BĐ) 3, sau đó dao động ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2, kèm nguy cơ cao sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP.Huế đến Khánh Hòa.

Trong khi đó, lũ trên các sông ở thành phố Huế đã đạt đỉnh và đang xuống. Bản tin được phát lúc 09h30 ngày 11/11/2026.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi): lũ đang lên nhanh.

Các sông ở thành phố Huế: lũ đã đạt đỉnh và đang xuống.

Các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa: mực nước dao động ở dưới mức BĐ1.

Mực nước lúc 07h00 ngày 11/11/2026

Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 2,86m, dưới BĐ2 0,14m.

Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,61m, dưới BĐ2 0,39m.

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6,17m, dưới BĐ3 0,33m (lúc 09h00).

Cảnh báo diễn biến lũ

Sông Trà Khúc

Trong 12 giờ tới: lũ đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 và dao động ở mức cao.

Trong 12-24 giờ tiếp theo: lũ xuống dần và ở dưới mức BĐ2.

Các sông khác

Thành phố Huế: trong 24 giờ tới, lũ dao động ở trên mức BĐ1, sau đó xuống.

Từ 11/11/2026 đến 12/11/2026: lũ trên các sông ở thành phố Đà Nẵng, các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã/phường nêu tại Phụ lục 2 của bản tin.

Sạt lở đất ở mức nguy cơ cao trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ TP.Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Người dân và chính quyền các xã/phường có vùng trũng thấp, ven sông cần chủ động theo dõi mực nước và phòng ngừa ngập lụt.

Hạn chế đi lại, sản xuất ở khu vực trũng thấp ven sông khi mực nước lên cao.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ TP.Huế đến Khánh Hòa.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần chú ý diễn biến lũ để bảo đảm an toàn.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 09h30 ngày 11/11/2026. Thông tin chi tiết có trong file đính kèm của bản tin.