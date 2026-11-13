Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến tỉnh Đắk Lắk

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên các sông ở thành phố Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) đang ở trên mức báo động 1; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Kôn (Gia Lai), sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống dưới mức báo động 1.

Mực nước lúc 7 giờ sáng 13/11 trên các sông như sau:

Sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc 1,99m, trên báo động 1 0,49m;

Sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long 1,39m, trên báo động 1 0,39m;

Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 2,99m, trên báo động 1 0,49m;

Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn 30,02m, trên báo động 1 0,52m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) tiếp tục dao động ở trên mức báo động 1; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) sẽ xuống dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng khuyến nghị người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Ngoài ra, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.