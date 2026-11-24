Từ đêm nay (24/11/2026) đến 26/11/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên trên mức báo động 1 (BĐ1).

Nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, cùng lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc được đánh giá ở mức cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm.

Mực nước hiện ở dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Cảnh báo đợt lũ từ đêm 24/11/2026 đến 26/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ dự báo theo từng khu vực như sau:

Các sông ở thành phố Huế: đỉnh lũ lên trên mức BĐ1.

Các sông ở thành phố Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi: đỉnh lũ dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc; hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi có mưa lũ.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó với nước dâng.

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 24/11/2026.