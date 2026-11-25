Từ ngày 25/11/2026 đến 26/11/2026, lũ trên các sông ở thành phố Huế dao động ở trên mức báo động 1 (BĐ1). Các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, với đỉnh lũ dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động ở trên mức báo động 1 (BĐ1).

Các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1.

Lúc 13 giờ ngày 25/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,49m, trên BĐ1 0,49m.

Cảnh báo lũ từ ngày 25/11 đến 26/11/2026

Thành phố Huế: lũ trên các sông dao động ở trên mức BĐ1.

Thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt.

Tiếp tục cập nhật thông tin mưa, lũ vì tình hình có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 25/11/2026.