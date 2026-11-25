Từ hôm nay (25/11/2026) đến 26/11/2026, lũ trên các sông ở thành phố Huế dao động ở trên mức báo động (BĐ) 1. Các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với đỉnh lũ dao động trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Mức độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang lên.

Các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1.

Lúc 07 giờ ngày 25/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,58m, trên BĐ1 0,58m.

Cảnh báo lũ từ 25/11 đến 26/11/2026

Thành phố Huế: lũ trên các sông dao động ở trên mức BĐ1.

Thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông dao động trên dưới mức BĐ1.

Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần có phương án ứng phó với mực nước lên.

Tin phát lúc 09 giờ 00 ngày 25/11/2026.