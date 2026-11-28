Từ đêm 28/11/2026 đến ngày 01/12/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa xuất hiện lũ. Hiện lũ trên sông Trà Khúc, sông Kôn và sông Dinh Ninh Hòa đang ở trên báo động (BĐ) 2, còn lũ sông Vệ ở trên BĐ3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn dự báo lên và ở trên mức BĐ3. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa ở mức cao.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Kôn (Gia Lai), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa): trên mức BĐ2.

Sông Vệ (Quảng Ngãi): trên mức BĐ3.

Sông Hương (thành phố Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai): dao động ở trên mức BĐ1.

Mực nước tiêu biểu

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lúc 19h00 ngày 28/11: 5,60m, trên BĐ2 0,60m.

Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa lúc 19h30 ngày 28/11: 7,04m, trên BĐ2 0,04m.

Dự báo diễn biến lũ

Trong 12 giờ tới: lũ trên sông Kôn lên và ở trên mức BĐ3, sau đó biến đổi chậm; lũ trên sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo: lũ trên sông Trà Khúc và sông Kôn xuống và ở mức dưới BĐ2.

Cảnh báo đỉnh lũ từ đêm 28/11 đến 01/12/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dự báo như sau:

Các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch (Đắk Lắk): mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Các sông ở Đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lắk): mức BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa: mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ và cấp độ rủi ro thiên tai

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã/phường nêu tại Phụ lục 2 của bản tin.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2-3.

Khuyến cáo

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân và chính quyền các xã/phường vùng trũng thấp, ven sông theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động ứng phó.

Cần chú ý an toàn đối với hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông.

Đề phòng sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 21 giờ 00 ngày 28/11/2026.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 09 giờ ngày 29/11/2026.