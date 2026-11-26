Từ đêm 27/11 đến 01/12/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2-3.

Trước đó, trong hôm nay (26/11) và ngày mai (27/11), mực nước trên các sông ở thành phố Huế và phía Đông Quảng Ngãi dao động theo xu thế xuống, ở dưới mức báo động (BĐ)1. Nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất được nhấn mạnh trong bản tin.

Hiện trạng lũ trên các sông

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế và các sông ở phía Đông Quảng Ngãi đang ở trên dưới mức báo động (BĐ)1.

Lúc 13 giờ ngày 26/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long là 1,05m, trên BĐ1 0,05m.

Cảnh báo diễn biến lũ

Hôm nay và ngày mai (27/11)

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế và phía Đông Quảng Ngãi dao động theo xu thế xuống và ở dưới mức BĐ1.

Từ đêm 27/11 đến 01/12/2026

Trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trong đợt này dự báo như sau:

Các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk): lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Các sông ở thành phố Huế, Đông Gia Lai: lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông khác ở Đà Nẵng, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Khuyến cáo

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2-3.

Người dân vùng trũng thấp ven sông cần theo dõi sát mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, hạn chế đến những nơi có nguy cơ.

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 26/11/2026.