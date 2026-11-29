Lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa hiện đang ở mức quanh báo động (BĐ) 1 đến trên BĐ3. Trong 24 giờ tới, lũ sông Kôn xuống mức BĐ1, các sông khác duy trì nguy cơ lũ trên dưới BĐ1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1-2.

Nguy cơ chính là ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Kôn (Gia Lai): lũ đang xuống, ở trên BĐ2.

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa): lũ đang xuống, ở mức BĐ1-BĐ2.

Sông Vệ (Quảng Ngãi): lũ xuống chậm, ở trên BĐ3.

Sông Hương (thành phố Huế) và sông An Lão (Gia Lai): lũ dao động ở mức trên BĐ1.

Mực nước đo lúc 13h00 ngày 29/11/2026

Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,19m, trên BĐ1 0,19m.

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,36m, dưới BĐ2 0,64m.

Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa: 7,07m, trên BĐ2 0,07m.

Cảnh báo lũ trong 24 giờ tới

Lũ trên sông Kôn sẽ xuống và ở mức BĐ1.

Lũ trên các sông khác từ thành phố Huế đến Khánh Hòa duy trì nguy cơ ở mức trên dưới BĐ1.

Riêng lũ trên sông Vệ và sông Dinh Ninh Hòa ở mức BĐ1-BĐ2.

Danh sách các xã/phường có nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông được nêu chi tiết trong Phụ lục 2 của tệp đính kèm bản tin.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1-2.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Hoạt động chịu ảnh hưởng gồm giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân và chính quyền các xã/phường ở vùng trũng thấp, ven sông theo dõi sát mực nước và chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt.

Đề phòng sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần điều chỉnh phù hợp với diễn biến lũ.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 29/11/2026.