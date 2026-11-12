Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa ngày 12/11/2026, nguy cơ lũ quét

Trong 24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ lên trên mức báo động 2 (BĐ2), theo tin cảnh báo lũ phát lúc 09h00 ngày 12/11/2026 cho các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo là cấp 1-2.

Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Hiện trạng lũ trên các sông

Lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Mực nước trên các sông chính ở thành phố Huế, từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa dao động trên và dưới BĐ1.

Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đang xuống và ở trên mức BĐ2.

Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) ở dưới mức BĐ2.

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã xuống dưới BĐ1.

Mực nước đo lúc 07h00 ngày 12/11/2026

Sông Bồ (thành phố Huế), trạm Phú Ốc: 2,40m, dưới BĐ2 0,60m.

Sông Hương (thành phố Huế), trạm Kim Long: 1,15m, trên BĐ1 0,18m.

Sông Vệ (Quảng Ngãi), trạm Sông Vệ: 3,41m, dưới BĐ2 0,09m.

Sông Kôn (Gia Lai), trạm Thạch Hòa: 6,38m, trên BĐ1 0,38m.

Sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), trạm Hà Bằng: 9,0m, trên BĐ2 0,5m.

Cảnh báo lũ trong 24 giờ tới

Hạ lưu sông Kôn: lũ lên trên mức BĐ2.

Hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk): lũ lên và ở mức BĐ1-BĐ2.

Các sông ở thành phố Huế, các sông chính ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông Gia Lai: dao động trên dưới BĐ1.

Sông Kỳ Lộ: tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Sông Vệ: xuống dưới mức BĐ1.

Cấp độ rủi ro và tác động có thể xảy ra

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1-2.

Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội có thể bị ảnh hưởng.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Hạn chế hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở khu vực ven sông có lũ lên.

Thời điểm phát tin: 09h00 ngày 12/11/2026.