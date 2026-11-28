Từ ngày 28/11/2026 đến ngày 01/12/2026, các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Hiện mực nước trên các sông chính trong khu vực đang dao động theo xu thế lên. Phần lớn các sông còn ở dưới mức báo động (BĐ) 1, nhưng một số trạm đã vượt mức báo động.

Hiện trạng mực nước lúc 07 giờ ngày 28/11/2026

Các sông chính từ thành phố Huế đến Khánh Hòa: dao động theo xu thế lên, dưới mức BĐ1.

Sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long: trên mức BĐ1.

Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ: trên mức BĐ2.

Sông An Lão (Gia Lai) tại trạm An Hòa: trên mức BĐ2.

Cảnh báo đỉnh lũ từ nay đến 01/12/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông được dự báo như sau:

BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3: các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch (Đắk Lắk).

BĐ2 và trên BĐ2: các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk).

BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2: sông Sê San (Quảng Ngãi) và các sông ở Khánh Hòa.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng và ven biển. Trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Với cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội có thể bị ảnh hưởng.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông, khu vực đồng bằng và ven biển cần theo dõi sát diễn biến mực nước.

Người dân ở khu vực sườn dốc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần chủ động phương án ứng phó với ngập lụt.

Cập nhật thường xuyên các bản tin cảnh báo lũ mới nhất.

Tin phát lúc 09 giờ 00 ngày 28/11/2026.