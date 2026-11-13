Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Đắk Lắk ngày 13/11/2026, nhiều sông trên báo động 1

Lũ trên các sông ở TP Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi) và hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) đang ở trên mức báo động 1 (BĐ1) tính đến sáng 13/11/2026. Trong 24 giờ tới, lũ ở TP Huế và hạ lưu sông Ba tiếp tục dao động trên BĐ1, còn sông Vệ sẽ xuống dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng lũ trên các sông

Trên mức BĐ1: các sông ở TP Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk).

Đã xuống dưới mức BĐ1: sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Kôn (Gia Lai), sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Mực nước lúc 07h00 ngày 13/11/2026

Sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc: 1,99m, trên BĐ1 0,49m.

Sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long: 1,39m, trên BĐ1 0,39m.

Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ: 2,99m, trên BĐ1 0,49m.

Sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn: 30,02m, trên BĐ1 0,52m.

Cảnh báo trong 24 giờ tới

Lũ trên các sông ở TP Huế và hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) tiếp tục dao động ở trên mức BĐ1.

Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) sẽ xuống dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động chịu ảnh hưởng gồm giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc ở khu vực từ Huế đến Đắk Lắk.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần cập nhật diễn biến lũ để bảo đảm an toàn.

Tin phát lúc 09h00 ngày 13/11/2026.