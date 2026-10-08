Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 08/10/2026 đến 10/10/2026

Hiện nay, mực nước trên các hệ thống sông thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang có diễn biến dao động. Cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận vào lúc 07h00 ngày 08/10/2026, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long (thành phố Huế) đạt 1,05m, trên mức báo động (BĐ) 1 là 0,05m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Từ ngày 08/10/2026 đến ngày 10/10/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ diện rộng. Mực nước đỉnh lũ tại các khu vực dự báo cụ thể như sau:

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, cục bộ có sông vượt trên mức BĐ2.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi: Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Đợt lũ này tiềm ẩn nhiều mối đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh và hạ tầng khu vực:

Vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị: Nguy cơ cao xuất hiện ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Vùng núi, sườn dốc: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét cục bộ tại các địa bàn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Tình trạng lũ dâng cao có thể tác động tiêu cực đến các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân sinh sống ở các vùng trũng thấp ven sông, khu vực trũng thấp đô thị cần chủ động các phương án kê cao tài sản, bảo vệ phương tiện và theo dõi sát sao tình hình nước lên. Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, bờ suối hay khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 08/10/2026.