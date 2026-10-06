Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 06/10/2026

Từ ngày 06/10 đến 09/10/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước tại nhiều sông đang lên nhanh, đe dọa trực tiếp các khu dân cư trũng thấp ven sông và vùng sườn dốc vùng núi.

Hiện trạng mực nước trên các sông

Hiện nay, mực nước trên các hệ thống sông tại Quảng Trị và TP. Huế đang có xu thế lên; mực nước tại các sông khác trong khu vực tiếp tục có dao động.

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 06/10 đến 09/10/2026

Trong đợt lũ từ ngày 06/10/2026 đến ngày 09/10/2026, đỉnh lũ trên các sông chính diễn biến phức tạp:

Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên mức BĐ2.

Đặc biệt, tại Quảng Trị, mực nước lũ trên sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có khả năng dâng cao lên mức BĐ3.

Mực nước các sông tại thành phố Đà Nẵng và khu vực đông Quảng Ngãi dao động ở quanh ngưỡng BĐ1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động môi trường

Cơ quan chức năng đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1 - 2.

Các địa phương cần lưu ý các mối nguy hiểm tiềm ẩn sau:

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ dâng cao gây cản trở và uy hiếp an toàn giao thông thủy, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, các vùng nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm gián đoạn đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tin phát lúc 15h30 ngày 06/10/2026.