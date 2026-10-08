Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gây ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động. Mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long 1,05m, trên mức báo động (BĐ)1 0,05m.

Từ nay (8/10) đến 10/10, trên các sông từ Quảng Trị đến đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở thành phố Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Lũ trên các sông dâng cao có khả năng gây ngập lụt. Ảnh: PV

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Về diễn biến mưa, theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (8/10), khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/10 đến 7 giờ ngày 08/10 có nơi trên 130mm như các trạm: Giang Hải (TP. Huế) 192.0mm, Tam Trà (TP. Đà Nẵng) 140.6mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 136.6mm,…

Ngày và đêm 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn ở TP. Đà Nẵng, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.