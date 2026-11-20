Từ ngày 20/11 đến 22/11/2026, trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, cùng lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo đợt lũ từ 20/11 đến 22/11/2026

Thời gian: từ hôm nay (20/11) đến ngày 22/11/2026.

Phạm vi: các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dự kiến xuất hiện 01 đợt lũ.

Thành phố Huế: đỉnh lũ trên các sông lên mức BĐ1 - BĐ2.

Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Rủi ro thiên tai

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng sau tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét trên các sườn dốc.

Sạt lở đất trên các sườn dốc.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Điều này ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 09 giờ 00' ngày 20/11/2026.