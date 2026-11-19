Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế, sáng 10/11/2026. Ảnh: TTXVN

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức báo động 1-báo động 2; trên các sông khác ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Cùng với đó, đối với diễn biến mưa tại khu vực miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 19/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 21/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 19/11,khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 19/11 có nơi trên 35mm như các trạm: Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 54,2mm, Quảng Minh (Quảng Trị) 35,8mm…

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, trời rét.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Chiều 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 19/11 và ngày 20/11, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2–4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3–5 m.

Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 2–4m.

Vùng biển từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao từ 2–3 m.

Ngoài ra, đêm 19/11 và ngày 20/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo: Đêm 20/11 và ngày 21/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động; vùng biển từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông. Trạm Hòn Ngư có gió giật mạnh cấp 8.